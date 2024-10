Ładujesz telefon w taki sposób? Unikaj błędów, które niszczą baterię

Czy podłączasz telefon dopiero wtedy, gdy całkowicie się rozładował ? To częsty błąd, prowadzący do pogorszenia kondycji akumulatora . Długie ładowanie i szybkie rozładowanie są częstymi skutkami takiego nawyku. Kiedy zatem podłączać telefon do prądu? Najlepiej, gdy bateria ma jeszcze 20% naładowania. Nie bój się częstego doładowywania o kilka procent – pomoże to w wydłużeniu życia baterii.

Czy należysz do tych osób, które zostawiają telefon podłączony do ładowania tuż przed snem? To może zaszkodzić baterii. Dlaczego? Ponieważ długotrwałe ładowanie powoduje przegrzanie baterii, co prędko prowadzi do jej zużycia. Aby uniknąć tego błędu, nie ładuj telefonu przez całą noc. Kładź go także na płaskiej i chłodnej powierzchni, by zapobiec nagrzewaniu.