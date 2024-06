Tankujesz "pod korek"? Mechanicy mają na ten temat jasne zdanie

Bez względu na to, czy twój pojazd wymaga benzyny, LPG, czy oleju, konieczność tankowania jest nieunikniona. Ceny za litr paliwa są jednak na tyle wysokie, że wielu polskich kierowców próbuje znaleźć sposoby na zmniejszenie wydatków. Każdy ma swoje patenty, które mogą być mniej lub bardziej efektywne, ale warto zastanowić się, czy są one naprawdę opłacalne.

Jedną z powszechnie stosowanych metod jest tankowanie "pod korek". Technika polega na nalaniu maksymalnej ilości paliwa do baku, co sprawia, że na stacji paliw możemy stawać rzadziej. Praktyka ta ma jednak kilka poważnych wad.

Większość mechaników dobrze zna metodę tankowania "pod korek" i wie, że nie jest to idealne rozwiązanie. Instrukcje obsługi samochodów często przestrzegają przed takim działaniem, choć wielu kierowców je ignoruje. Tymczasem może się okazać, że podczas nalewania paliwa zacznie ono wypływać przez mały odpływ, co doprowadzi do niepotrzebnych strat.