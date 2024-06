Telefon z "policji"? Pod żadnym pozorem nie naciskaj "1"

Przypadkowi Polacy mogą otrzymać telefon "z amerykańskiej policji" z nieprawdziwą informacją dotyczącą użycia ich dokumentów do wyłudzenia finansowego. Jest to wstęp do oszustwa, które może prowadzić do utraty pieniędzy. Jeśli rozmówca sugeruje naciśnięcie przycisku "1", najlepiej tego nie robić i rozłączyć się.