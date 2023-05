Ten ekran mierzy puls i ciśnienie. Samsung zaskakuje

Samsung nie zdradził na razie, czy wyświetlacz Sensor OLED pojawi się w którymś z jego nadchodzących urządzeń. Jeśli się jednak na to zdecyduje, to niewątpliwie nie zapomni o tym powiedzieć.

Podczas tego samego wydarzenia firma Samsung Display pokazała także nowy wyświetlacz rolowany (Rollable Flex), który po zwinięciu ma zaledwie 1,9 cala, a można rozwinąć go aż do rozmiaru 10 cali. Producent z Korei zachwala pomysł, zwracając uwagę na to, że ekran do wygodnego oglądania filmów i seriali będzie można zmieścić nawet w niewielkiej kieszeni.