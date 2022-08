Ten robo-pies to gwiazda targów Army 2022. Pochodzi z AliExpress

Rosja pręży muskuły, ale w wyniku sankcji jest odcięta od nowoczesnej elektroniki z zachodu, a tamtejszy przemysł obronny ma ogromne problemy z produkcją nowoczesnego uzbrojenia. Rosyjskim zakładom pozostało w zasadzie tylko przywracanie do użytku reliktów z czasów ZSRR.

Tymczasem na targach zaprezentowano, wydawałoby się nowoczesnego robo-psa. Okazuje się jednak, że jest on w istocie owiniętym czarnym materiałem chińskim robo-psem Unitree Go1 dostępnym na AliExpress za w cenie 22-27 tys. zł w zależności od wybranej baterii.

Zgadza się m.in. kształt, "oczy" robo-psa oraz zgrubienie obudowy nad nimi. Ponadto ten robo-pies już był wykorzystywany przez m.in. Aleksandra Atamanowa do wcześniejszych eksperymentów z bronią. Z czasem okazało się jednak, że komercyjne robo-psy można łatwo zhakować, co niedawno opisał Adam Gaafar. Nie jest to stricte wojskowa konstrukcja jak opisywany przez nas robo-pies snajperski z USA.

Robo-pies Unitree Go1 - mechaniczny towarzysz człowieka

Robo-pies Unitree Go1 to konstrukcja o masie 12 kg zdolna do przenoszenia 3-5 kg ładunku z pięcioma kamerami o szerokim polu widzenia. Firma chwali się też, że ich robo-pies jest zdolny do podążania obok właściciela, z czym nie radzi sobie sporo innych konstrukcji.

Z ciekawostek warto wspomnieć, że robo-pies Unitree Go1 jest wyposażony w 16-rdzeniowy procesor nieznanej firmy oraz układ graficzny o wydajności 1,5TFLOPS.

Uzbrojenie to prosty granatnik jednorazowy z czasów ZSRR

Zamontowany na grzebiecie granatnik przeciwpancerny RPG-26 to broń jednorazowa wprowadzona do służby w 1985 roku. Jest to lekka konstrukcja kal. 72,5 mm o masie zaledwie 2,9 kg zdolna przepalić około 440 mm stali pancernej na dystansie do 250 m. Warto zaznaczyć, że zastosowana głowica nie jest tandemowa, toteż jej skuteczność wobec celów chronionych pancerzem reaktywnym jest bardzo ograniczona. Ponadto z granatników RPG-26 nie można strzelać z miejsc zamkniętych, ponieważ gazy wylotowe i fala uderzeniowa zabiją strzelca po odbiciu się od ściany.

Warto też zaznaczyć, że koncepcyjnie jest to system przeznaczony do eliminowania lżejszych celów niż czołgi (na te są przeznaczone inne droższe systemy) więc mowa tutaj bardziej o pojazdach opancerzonych lub bojowych wozach piechoty.