Ten robot może podnieść kroplę. Precyzja przyda się w laboratorium

Kolejną ważną rzeczą w robotycznym chwytaku są materiały hydrofobowe, które je pokrywają (takie substancje występują na przykład na płatkach kwiatów). Jest to warstwa substancji, która odpycha nie tylko wodę, ale wszystkie płyny, przez co nie przyczepiają się one do chwytaka. Wiele materiałów jest odpornych na wodę, ale tracą one swoje właściwości w kontakcie z alkoholem lub olejem. Nowy materiał pomógł inżynierom opracować materiałoznawca Wei Wang, który razem z Kotą ukuł na niego nazwę superomnifobicznego. Oznacza to, że odpycha on wszelkiego rodzaju materiały.