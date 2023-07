Ten robot się poci! Zaawansowany robot pomoże w badaniach nad upałami

Co dzieje się z ludzkim ciałem wystawionym na zabójcze temperatury i jak możemy się przed zabójczym upałem chronić? Są to pytania, jakie postawili przed sobą naukowcy ze Stanowego Uniwersytetu Arizony. Phoenix, stolica tego amerykańskiego stanu przeżywa właśnie najdłuższą falę upałów w historii (z resztą razem z nią cierpi pół świata). Słupek rtęci wskazuje tam ponad 43 stopnie Celsjusza już 22 dzień z rzędu. Dla ludzi takie temperatury to śmiertelne zagrożenie, jednak dla humanoidalnego robota ANDI to okazja do sprawdzenia swoich możliwości.