Tesla już nie jest najszybsza na torze. Zobacz, kto ją pokonał

Ciągle obserwujemy postępy w rozwoju samochodów elektrycznych. Nie ograniczają się one jedynie do mniejszego zużycia energii czy zwiększania zasięgu. Są również coraz bardziej estetyczne, ale przede wszystkim, ich osiągi są zdumiewające. Najszybsze modele elektryczne wyprzedzają nawet takie supersamochody jak Ferrari, Lamborghini czy Bugatti. Chociaż nie prowadzą się tak samo dobrze ze względu na swoją wagę, to w zakresie przyspieszenia są bezkonkurencyjne.