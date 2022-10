Tesla pokazała prawdziwego robota. Tym razem to nie facet w kostiumie

Podczas targów AI Day 2022 , w trakcie trwającego trzy godziny występu, Elon Musk zaprezentował Optimusa . Jest to robot stworzony pod znakiem Tesli i trzeba przyznać, że robi piorunujące pierwsze wrażenie. Do ideału mu jednak daleko, co możecie zobaczyć na filmach w sieci.

Jeśli zastanawiacie się, ile taka zabawka będzie kosztowała, Musk mówi, że prawdopodobnie mniej niż 20 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu ok. 100 tys. złotych . Brzmi to co najmniej jak ekstrawagancka zachcianka, więc w najbliższych latach nowa technologia będzie dostępna jedynie dla osób z grubym portfelem. Miejmy nadzieję, że do czasu, gdy Optimus zobaczy światło dzienne w ostatecznej wersji, zostanie mocno dopracowany.

Jak wspomniał Elon Musk podczas swojego wystąpienia, nie chodziło tak naprawdę o to, by zademonstrować światu robota do prac domowych. Jego celem było pokazanie, jak szybko w Tesli można zrealizować dany pomysł – od konceptu do prototypu Optimusa minęło ledwie 6 miesięcy. Podczas prezentacji przedstawione zostały zaimplementowane w robocie mechanizmy, a wszystko to po to, by ściągnąć do pracy najzdolniejszych ludzi z całego świata. Ten pokaz nie był dla zwykłych śmiertelników, a dla ekspertów, którzy mają poczuć moc Tesli i to, że w tej pracy się rozwiną i zrealizują marzenia zawodowe.