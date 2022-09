To coś więcej niż zwykły tablet. Samsung zaprezentował rozsuwany PC

Samsung w trakcie wydarzenia Intel Innovation 2022 zaprezentował wyjątkowe urządzenie – pierwszy tego typu w historii 17-calowy zwijany ekran . Przechodząc od składanych smartfonów, analogiczne laptopy stały się trendem w 2022 roku z urządzeniami takimi jak, chociażby Asus Zenbook 17 Fold. Jednak Samsung w tym przypadku porzuca rozwiązanie, które spopularyzował w telefonach. Zamiast składać i rozkładać PC, będzie można rozwinąć jego ekran, aby go powiększyć.

Dyrektor generalny Intela Pat Gelsinger i J.S. Choi, szef działu wyświetlaczy Samsunga , pokazali urządzenie we wtorek na konferencji Intel Innovation. "Zapowiadamy pierwszy na świecie 17-calowy wysuwany wyświetlacz dla komputerów osobistych" – powiedział Choi. "To urządzenie zaspokoi różne potrzeby związane z większym ekranem, a także przenośnością" – dodał.

Brak klawiatury sprawiał, że wysuwany komputer wyglądał bardziej jak tablet. Jednak przy zmiennej przekątnej ekranu od 13 cali do 17 cali jego rozmiar przypomina laptop. Gelsinger nazwał koncepcyjny komputer demonstracją tego, co można zrobić z technologią wyświetlaczy OLED i elastycznym plastikowym podłożem. Urządzenie wykorzystuje nową technologię Intel Unison, co sugeruje, że wyświetlacz jest funkcjonalny i wkrótce może – ale nie musi – pojawić się w urządzeniach.