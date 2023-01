Rozkładające się setki lat tworzywa sztuczne są poważnym zagrożeniem dla naszej planety. Każdego roku ich ogromna ilość generowana jest przez przemysł odzieżowy, w tym sektor obuwniczy. Wielu z nas co sezon kupuje nowe buty, które w miarę zużycia trafiają do kosza, a następnie mogą (ale nie muszą) trafić do recyklingu. Inny, mniej optymistyczny scenariusz zakłada ich wieloletni rozkład w środowisku.