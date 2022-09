To pierwszy taki pojazd. Japończycy stworzyli latający motocykl.

Motocykl Hoverbike Aerwins XTurismo, bo o nim mowa, wyznacza nowe szlaki na rynku motoryzacyjnym . Pomysłodawcy projektu zakładają, że produkt może trafić do sprzedaży w USA już w przyszłym roku. Jakie są możliwości tego niezwykłego ściągacza?

XTurismo ma ponad 3,3 m długości, 2,4 m szerokości i 1,5 m wysokości. Waży 299 kg, a jego nośność wynosi ok. 100 kg. Wiele części pojazdu zostało wykonanych z włókien węglowych. Oszacowano, że motocykl jest w stanie spędzić w powietrzu 30-40 minut i poruszać się z prędkością maksymalną 97 km/h.

Maszyna została wyposażona w silnik Kawasaki , którego moc nie została dotąd ujawniona. Twórcy XTurismo twierdzą, że narodziny latającego motocyklu to "początek nowej podróży ku przyszłości transportu". Pojazd zawiera zestaw czujników, które mają zapewniać bezpieczeństwo podczas lotu.

XTurismo unosi się nad ziemią za pomocą wielu śmigieł, przez co wydaje się być konstrukcją podobną do quadcoptera. Silnik jest wspomagany akumulatorem. Hałas źródła zasilania w połączeniu z dźwiękami wydawanymi przez śmigłami sprawia, że ​​pojazd jest bardzo głośny. Producent ma jednak nadzieję, że w przyszłości uda mu się zmniejszyć w motocyklu ilość emitowanych przez niego decybeli.

Ze względu na przepisy amerykańskie, korzystanie XTurismo wymaga odbycia kursu lotniczego. Na dodatek w USA nie ma regulacji, które dopuszczałyby tego typu pojazd do ruchu. W tym momencie odbiorcy będą mogli korzystać z XTurismo jedynie na terenie swoich prywatnych posesji. Inaczej wygląda to w kraju producenta – w Japonii latający motocykl mógłby poruszać się w przestrzeni publicznej, a do jego prowadzenia nie jest wymagana odpowiednia licencja.