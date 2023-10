To smartfon czy smartwatch? "Tak", odpowiada Motorola

Konstrukcja jest jednak elastyczna, co pozwala na przykład na utworzenie swoistego stojaka z części ekranu – wówczas taki stojący gadżet ma 4,6-calowy wyświetlacz. W dużej mierze przypomina to uproszczony panel, z jakim mamy do czynienia po złożeniu smartfona Razr+.

Całość działa w oparciu o system Android, co sprawia, że mamy do czynienia z urządzeniem w pełni funkcjonalnym. Inną kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie, czy będzie to sprzęt dostępny w sprzedaży. Motorola jednak niejednokrotnie eksperymentowała, więc wcale nie jest to wykluczone. Choć pewnie nie stanie się to w najbliższej przyszłości.