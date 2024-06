Top 5 hulajnóg elektrycznych – lato 2024

Hulajnoga elektryczna ACER PREDATOR Advance

ACER PREDATOR Advance to hulajnoga elektryczna zaprojektowana z myślą o codziennych dojazdach do pracy czy szkoły, oferująca wygodę, szybkość i niezawodność. Wyposażona w silnik o mocy 500 W, hulajnoga ta może osiągnąć maksymalną prędkość 20 km/h, co pozwala na sprawne poruszanie się po miejskich ulicach. Dzięki możliwości pokonywania wzniesień o nachyleniu do 22%, żadne miejskie górki nie będą stanowiły problemu. Kluczowym atutem ACER PREDATOR Advance jest jej wydajna bateria o pojemności 16 Ah, która umożliwia przejechanie aż do 60 km na jednym ładowaniu. Czas ładowania wynosi około 6 godzin, co pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie pojazdu do kolejnej podróży. Hulajnoga oferuje cztery tryby jazdy: spacerowy (do 6 km/h), dojazdu do pracy (do 10 km/h), szybki (do 20 km/h) oraz sportowy, który zapewnia dodatkową moc do pokonywania trudnych tras.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen to nowoczesna hulajnoga elektryczna, która wyróżnia się zarówno designem, jak i zaawansowanymi funkcjami technicznymi. Wyposażona w silnik o mocy 700 W, hulajnoga ta osiąga maksymalną prędkość 25 km/h, co czyni ją idealnym środkiem transportu w mieście. Zasięg do 45 km na jednym ładowaniu sprawia, że jest doskonałym wyborem na codzienne dojazdy do pracy czy szkoły. Dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa, hulajnoga została wyposażona w kierunkowskazy oraz dzwonek, co pozwala na łatwiejsze komunikowanie się z innymi uczestnikami ruchu. Maksymalne obciążenie wynoszące 120 kg sprawia, że jest odpowiednia dla szerokiego grona użytkowników.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen to lekka i kompaktowa hulajnoga elektryczna, idealna do codziennego użytku w miejskich warunkach. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 300 W, hulajnoga ta może osiągnąć maksymalną prędkość 20 km/h, co czyni ją odpowiednim wyborem dla tych, którzy potrzebują szybkiego i efektywnego środka transportu. Zasięg do 20 km na jednym ładowaniu sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem na krótsze dystanse. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia system hamulcowy, który łączy hamulec tarczowy z systemem E-ABS, co pozwala na szybkie i skuteczne zatrzymanie hulajnogi. Dodatkowo, przednie i tylne światła LED gwarantują dobrą widoczność zarówno dla użytkownika, jak i innych uczestników ruchu drogowego, co jest szczególnie istotne podczas jazdy po zmroku.

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 2023

Hulajnoga elektryczna MOTUS Scooty 10 to przyjazna dla środowiska alternatywa do poruszania się po mieście. Z tą hulajnogą zawsze dotrzesz na czas do pracy, szkoły czy na spotkanie. Godziny szczytu to nie problem, ponieważ dzięki wysokiej jakości podzespołom jazda hulajnogą jest szybka, płynna i bezpieczna. Wspaniała zabawa oraz niecodzienne przeżycia – to wszystko zapewni Ci MOTUS Scooty 10! MOTUS Scooty 10 dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth możesz połączyć z bezpłatną aplikacją mobilną Motus. Dzięki niej otrzymujesz możliwość monitorowania historii swoich przejazdów, a także informacje o średniej prędkości z jaką się poruszasz czy jakie jest zużycie baterii. Aplikacja dostępna jest na systemy Android i iOS.

Hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC809

Hulajnoga elektryczna BLAUPUNKT ESC809 to idealny środek transportu dla osób, które chcą szybko i wygodnie przemieszczać się po mieście. Dzięki silnikowi o mocy 350 W i maksymalnej prędkości 20 km/h, hulajnoga pozwala na szybkie dotarcie do celu bez zbędnego marnowania czasu. Hulajnoga ESC809 została zaprojektowana z myślą o łatwości manewrowania i zwinności. Dzięki niewielkim wymiarom i 8,5-calowym oponom, hulajnoga porusza się płynnie i bezpiecznie po ruchliwych ulicach. Dodatkowo nie zajmuje dużo miejsca ponieważ jest składana. BLAUPUNKT to marka znana z wysokiej jakości sprzętu elektronicznego, a hulajnoga ESC809 nie jest wyjątkiem. Solidna konstrukcja, wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Dystans jaki można pokonać na jednym ładowaniu akumulatora 0,5 Ah wynosi 20km, natomiast pełne naładowanie trwa około 2-3 godzin.

