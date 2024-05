Top 5 hulajnóg elektrycznych – wiosna 2024

Wiosna to najlepszy czas na jazdę hulajnogą elektryczną. Warto zainwestować w taki pojazd, aby dojeżdżać tanio do szkoły lub pracy, a także "śmigać" na wycieczki za miasto. Sprawdź, które modele polecamy!

Nowa i tania hulajnoga elektryczna Motus Scooty 8.5 Lite

Motus Scooty 8.5 Lite to kompaktowa i wygodna hulajnoga elektryczna, idealna do codziennego użytku w mieście. Jej lekka konstrukcja, ważąca zaledwie 12,5 kg, pozwala na łatwe przenoszenie i przechowywanie, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób, które często muszą korzystać z transportu publicznego. Wykonana z wytrzymałego aluminium, jest odporna na różnego rodzaju uszkodzenia, co gwarantuje długą żywotność urządzenia. Jednym z głównych atutów Motus Scooty 8.5 Lite jest jej wydajny silnik o mocy 350 watów, który pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 25 km/h. Zasięg hulajnogi wynosi do 25 km na jednym ładowaniu, co sprawia, że jest idealna na krótkie i średnie dystanse. Czas pełnego ładowania wynosi około 5 godzin, co jest standardem w tej klasie urządzeń. Hulajnoga wyposażona jest w 8,5-calowe, pneumatyczne koła, które zapewniają odpowiednią amortyzację na nierównych nawierzchniach, takich jak kostka brukowa czy drogi szutrowe.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

To zaawansowana hulajnoga elektryczna, która łączy w sobie nowoczesny design, wysoką wydajność i szereg funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie. Wyposażona w mocny silnik o mocy 400 watów, pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 25 km/h, co czyni ją jednym z najszybszych modeli w swojej klasie. Dzięki dużej pojemności baterii, zasięg hulajnogi wynosi do 60 km na jednym ładowaniu, co sprawia, że jest idealna na długie przejażdżki po mieście. Jednym z kluczowych elementów tego modelu są 10-calowe, pneumatyczne opony, które doskonale amortyzują nierówności nawierzchni, zapewniając komfort jazdy nawet na długich trasach. Dodatkowo, hulajnoga wyposażona jest w podwójny system hamulcowy – elektryczny hamulec przedni oraz mechaniczny hamulec tarczowy na tylne koło, co gwarantuje szybkie i bezpieczne zatrzymanie w każdej sytuacji.

Nowa hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen została wyposażona w silnik o mocy 300 watów, co umożliwia osiągnięcie prędkości do 25 km/h, co jest idealne na szybkie przemieszczanie się po miejskich trasach. Bateria zapewnia zasięg do 25 km na jednym ładowaniu, co sprawia, że jest to doskonały wybór na codzienne dojazdy. Jednym z kluczowych atutów tego modelu są 8,5-calowe pneumatyczne opony, które dostarczają komfortu jazdy nawet na mniej równych nawierzchniach. Dodatkowo, hulajnoga oferuje system hamowania składający się z hamulca elektrycznego oraz mechanicznego, co gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczne zatrzymanie.

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Gen 5 w super cenie

Hulajnoga Elektryczna Motus Scooty 10 Gen 5 to doskonała propozycja dla osób szukających solidnego środka transportu do użytku miejskiego. Wyposażona w mocny silnik o mocy 350 watów, pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 25 km/h, a dzięki pojemnej baterii, jej zasięg wynosi aż do 65 kilometrów na jednym ładowaniu. Model jest wyposażony w 10-calowe pneumatyczne opony, które zapewniają wygodę i stabilność jazdy na różnorodnych nawierzchniach. Motus Scooty 10 Gen 5 charakteryzuje się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnościami takimi jak Wi-Fi do integracji z aplikacją mobilną, kontrola prędkości oraz wskaźnik LED, który dostarcza informacji o bieżącym stanie hulajnogi. To wytrzymała i funkcjonalna hulajnoga, idealna do codziennego przemieszczania się.

Hulajnoga elektryczna INDIANA ES1001 z tempomatem

Hulajnoga elektryczna INDIANA ES1001 jest doskonałą propozycją dla osób szukających wygodnego i ekologicznego środka transportu miejskiego. Ten model charakteryzuje się maksymalną prędkością do 20 km/h oraz zasięgiem na jednym ładowaniu do 30 kilometrów, co jest idealne na codzienne dojazdy do pracy czy szkoły. Napędzana przez silnik o mocy 350 watów, hulajnoga oferuje trzy tryby jazdy: eko, standard i sport, pozwalając dostosować prędkość do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jedną z głównych zalet modelu ES1001 jest solidna konstrukcja ze stopu stali, która zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy. Dodatkowym atutem jest amortyzacja, która znacząco zwiększa komfort jazdy, zwłaszcza na nierównościach.

