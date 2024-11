TOP 5 multicookerów – przygotowanie świąt nigdy nie było tak proste!

Materiał sponsorowany przez Media Expert

© materiały partnera

Multicooker Tefal Cook4Me Touch Pro CY943130

Tefal Cook4Me Touch Pro CY943130 to nowoczesny multicooker, który odmieni Twoje podejście do gotowania. Jest wyposażony w dotykowy ekran, co ułatwia nawigację po licznych funkcjach. Oferuje aż 1 000 przepisów zapisanych w aplikacji mobilnej, co pozwala na szybkie przygotowanie różnorodnych potraw. Urządzenie ma moc 1 600 watów, dzięki czemu potrawy są gotowe w mgnieniu oka. Osiem trybów gotowania, w tym gotowanie pod ciśnieniem, duszenie i smażenie zapewniają mu niesamowitą wszechstronność. Możesz również korzystać z funkcji opóźnionego startu i podtrzymywania ciepła. Wnętrze garnka o pojemności 6 litrów umożliwia przygotowanie posiłków dla całej rodziny. W kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, Tefal Cook4Me Touch Pro okaże się niezastąpiony. Umożliwi Ci szybkie ugotowanie tradycyjnych potraw takich jak barszcz czy bigos. Dzięki automatycznym programom, oszczędzisz czas i energię.

Sprawdź ten wyjątkowy model <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Multicooker Tefal Cook4Me Touch CY9128

Przed świętami Bożego Narodzenia ten multicooker pomoże Ci w przygotowaniu tradycyjnych potraw bez zbędnego wysiłku. Możesz szybko ugotować pierogi, kompot z suszu, czy kapustę z grzybami. Automatyczne programy sprawią, że dania zawsze wyjdą idealnie. Urządzenie jest proste w obsłudze, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i energię. W bazie tego modelu zapisanych jest 500 przepisów, z czego aż 100 z nich pozwala przygotować dania już w 10 minut! Gotowanie nigdy nie było prostsze! Dzięki 13 automatycznym programom Twoje potrawy będą zawsze perfekcyjnie przygotowane. Dodatkowo funkcja opóźnionego startu pozwoli na uruchomienie procesu gotowania w odpowiednim momencie, aby danie czekało na Ciebie po powrocie do domu.

Sprawdź ten wyjątkowy model <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Multicooker Cosori Pressure Cooker CMC-CO601-SEU

Multicooker Cosori Pressure Cooker CMC-CO601-SEU to urządzenie, które może znacząco ułatwić Ci przygotowania do świąt bożonarodzeniowych. Dzięki wszechstronności i łatwości obsługi, szybko przygotujesz różnorodne potrawy, od aromatycznych zup po wykwintne dania główne. Dzięki temu sprzętowi Twoje święta będą mniej stresujące, a czas spędzony w kuchni stanie się przyjemnością. Pojemność 5,7 litra sprawia, że multicooker Cosori jest idealny do gotowania dla całej rodziny, szczególnie podczas świąt, kiedy liczba gości zazwyczaj rośnie. Wygodny panel sterowania z wyraźnym wyświetlaczem sprawia, że obsługa urządzenia jest intuicyjna. Nawet jeśli nie masz doświadczenia z tego typu sprzętem, szybko nauczysz się, jak korzystać z wszystkich jego funkcji.

Sprawdź ten wyjątkowy model <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Multicooker Tefal RK622130 Simply Cook Plus

Przygotowywanie potraw na święta Bożego Narodzenia może być wymagające, zwłaszcza gdy czas ucieka, a lista dań jest długa. Multicooker Tefal RK622130 Simply Cook Plus to urządzenie, które może znacznie ułatwić ten proces. Dzięki temu wszechstronnemu sprzętowi możesz przygotować wiele dań jednocześnie, oszczędzając czas i energię. Moc 750 watów zapewnia efektywną pracę, pozwalając na gotowanie, duszenie, pieczenie, a nawet smażenie w jednym urządzeniu. Bez względu na to, czy masz ochotę na mięsa, ryby, ryż, zupy, czy słodkie desery, urządzenie sprawi, że każde z tych dań wyjdzie idealnie. Automatyczne programy pozwalają zapomnieć o konieczności ustawiania temperatury i czasu – wystarczy wybrać jeden z nich i gotowanie rozpoczyna się samo. W trakcie przygotowywania świątecznych potraw, gdy dokładność i odpowiednia temperatura są kluczowe, funkcje te stają się nieocenione.

Sprawdź ten wyjątkowy model <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Multicooker Philips HD4713/40

Multicooker Philips HD4713/40 to urządzenie, które zdecydowanie odmieni sposób, w jaki przygotowujesz posiłki na co dzień i podczas specjalnych okazji takich jak Boże Narodzenie. Wyposażony w wiele funkcji i programów umożliwia gotowanie szerokiego wachlarza potraw, a jego obsługa jest wyjątkowo intuicyjna. Ten model wyróżnia się wysoką mocą 1 067 watów, która zapewnia szybkie podgrzewanie oraz precyzyjne kontrolowanie temperatury. Do dyspozycji użytkownika oddano aż 60 automatycznych programów! Urządzenie posiada kompaktowy i estetyczny design, który doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza kuchenne. Jest również stosunkowo lekkie, co ułatwia jego przenoszenie.

Sprawdź ten wyjątkowy model <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez Media Expert