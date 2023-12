Top 5 smartfonów na prezent w 2023 roku

© materiały partnera

Funkcjonalny i ceniony Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M34 to urządzenie, które wyróżnia się doskonałym połączeniem wydajności i nowoczesnego designu. Zanim przejdziemy do parametrów, warto zwrócić uwagę na elegancki wygląd tego modelu. Jeśli chodzi o cechy techniczne, Galaxy M34 może poszczycić się łącznością 5G, co zapewnia błyskawiczny dostęp do internetu. Dodatkowo, wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 herców gwarantuje płynne przewijanie treści oraz doskonałe wrażenia podczas oglądania filmów czy korzystania z aplikacji. Dzięki pojemnej baterii możesz swobodnie korzystać ze smartfona przez cały dzień bez konieczności częstego ładowania. Aparat o rozdzielczości 64 megapikseli pozwala uwieczniać wyjątkowe chwile z doskonałym detalem, a 128 gigabajtów pamięci wewnętrznej daje dużo miejsca na przechowywanie zdjęć, filmów i aplikacji.

Smartfon Realme C55 z dużym wyświetlaczem

Realme C55 to smartfon, który skupia się na doskonałym stosunku jakości do ceny. Jego nowoczesny design przyciąga uwagę, a solidna konstrukcja zapewnia komfort użytkowania. Zastanawiasz się nad cechami technicznymi? Przyjrzyjmy się im bliżej. Smartfon ten oferuje imponującą ilość miejsca na dane dzięki 256 gigabajtom pamięci wewnętrznej, co sprawia, że nie musisz martwić się o brak miejsca na zdjęcia, filmy czy pliki. Dodatkowo, Realme C55 wyposażony jest w ekran o przekątnej 6,72 cala, co gwarantuje wygodne korzystanie z aplikacji i przyjemne oglądanie treści multimedialnych. Realme C55 to doskonały wybór dla osób poszukujących smartfona z dobrą specyfikacją, nowoczesnym designem i atrakcyjną ceną.

Świetny smartfon Oppo A78 z 8 gigabajtami pamięci RAM

Oppo A78 to smartfon, który łączy elegancję z wydajnością. Czarna obudowa tego modelu nadaje mu ponadczasowego charakteru, a smukła konstrukcja sprawia, że doskonale leży w dłoni. Jeśli zależy Ci na estetyce, Oppo A78 z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Jeśli chodzi o specyfikacje, ten smartfon oferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala z częstotliwością odświeżania na poziomie aż 90 herców, co zapewnia płynne przejścia między aplikacjami i przyjemne korzystanie z urządzenia. Aparat o rozdzielczości 48 megapikseli pozwala na uzyskanie ostrej i szczegółowej jakości zdjęć, a 128 GB pamięci wewnętrznej daje dużo miejsca na przechowywanie plików. Oppo A78 to idealny wybór dla osób, które cenią sobie stylowy wygląd, wydajność i doskonałą jakość zdjęć.

Smartfon Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Neo to smartfon skierowany do osób, które stawiają na nowoczesne technologie i wszechstronność. Czarna obudowa tego modelu emanuje elegancją, a smukła sylwetka sprawia, że jest on nie tylko funkcjonalny, ale także estetyczny. Co wyróżnia Motorola Edge 30 Neo? Przede wszystkim ekran o przekątnej 6,28 cala z technologią P-OLED, co gwarantuje głębokie kolory i doskonałą czytelność nawet w jasnych warunkach. Smartfon ten posiada potrójny, główny aparat, co pozwala na uwiecznianie każdego detalu. Dzięki procesorowi o wysokiej wydajności oraz szybkiej pamięci RAM, Motorola Edge 30 Neo gwarantuje szybką i płynną pracę, nawet przy wielu uruchomionych aplikacjach.

Znakomity smartfon Xiaomi 13T

Xiaomi 13T to smartfon dla osób, które cenią sobie doskonałą jakość wyświetlanego obrazu. Głównym atutem Xiaomi 13T jest ekran o przekątnej 6,67 cala z imponującą częstotliwością odświeżania 144 herców, co sprawia, że treści prezentowane na ekranie są niezwykle płynne i dynamiczne. Dodatkowo, aparat o wysokiej rozdzielczości pozwala na tworzenie fotografii o doskonałej jakości, a 256 gigabajtów pamięci wewnętrznej zapewnia mnóstwo miejsca na ich przechowywanie. Xiaomi 13T to również smartfon 5G, co oznacza szybki dostęp do internetu i płynną pracę nawet podczas korzystania z wymagających aplikacji czy gier. Jeśli zależy Ci na najnowszych technologiach i doskonałym wyświetlaczu, Xiaomi 13T będzie strzałem w dziesiątkę.

