TOP 5 smartwatchy z GPS

Smartwatch Garmin Fenix 7X Solar

Garmin Fenix 7X Solar to idealny smartwatch dla osób aktywnych, które szukają zaawansowanego urządzenia do monitorowania swoich treningów oraz codziennej aktywności. Ten wytrzymały zegarek oferuje szeroki zakres funkcji, w tym precyzyjny GPS, liczne tryby sportowe, pomiar tętna oraz zaawansowane metryki treningowe. Jego wytrzymała obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym oraz ekran dotykowy pokryty szkłem Gorilla Glass, zapewniają trwałość i odporność na uszkodzenia. Fenix 7X oferuje również funkcje nawigacyjne takie jak mapy topograficzne, które pomogą Ci odnaleźć drogę nawet w trudnym terenie. Długi czas pracy na baterii, nawet do 28 dni w trybie zegarka sprawia, że jest to doskonały wybór dla osób, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków. To smartwatch dla tych, którzy wymagają od swojego sprzętu maksymalnej wydajności i niezawodności.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra SM-R705FZ

Samsung Galaxy Watch Ultra to luksusowy smartwatch, który łączy elegancję z zaawansowaną technologią. Wyświetlacz AMOLED oferuje wyjątkową jakość obrazu i czytelność w każdych warunkach. Dzięki łączności LTE, możesz pozostawać w kontakcie bez potrzeby noszenia telefonu, a zaawansowane funkcje zdrowotne takie jak monitorowanie tętna, analiza snu oraz pomiar poziomu stresu, pomagają dbać o Twoje zdrowie na co dzień. Galaxy Watch Ultra to także doskonały towarzysz treningów, gdyż oferuje różnorodne tryby sportowe oraz wodoodporność ATM, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników sportów wodnych. Zintegrowane funkcje nawigacyjne sprawiają, że nigdy się nie zgubisz, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Ten smartwatch jest idealnym wyborem dla osób ceniących sobie elegancję, funkcjonalność oraz niezależność.

Smartwatch Huawei Watch GT 4 46mm Active

Huawei Watch GT 4 46mm Active to stylowy smartwatch, który łączy w sobie klasyczny design z nowoczesnymi funkcjami. Jest idealny dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Jego elegancka koperta i wyrazisty, 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED sprawiają, że zegarek prezentuje się wyjątkowo. Watch GT 4 oferuje bogaty zestaw funkcji zdrowotnych, w tym monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi oraz zaawansowaną analizę snu. Dzięki wodoodporności do 50 metrów, możesz go nosić podczas pływania, a liczne tryby sportowe i precyzyjny GPS pomogą Ci śledzić wyniki swoich treningów. Smartwatch jest również wyposażony w funkcję monitorowania stresu oraz cyklu menstruacyjnego, co czyni go doskonałym narzędziem do codziennej dbałości o zdrowie. Długi czas pracy na baterii, aż do 14 dni, pozwala na intensywne użytkowanie bez konieczności częstego ładowania, co sprawia, że Huawei Watch GT 4 to świetny wybór dla każdego, kto ceni sobie funkcjonalność i elegancję.

Smartwatch Apple Watch SE GPS 40mm

Apple Watch SE GPS 40mm to idealny smartwatch dla osób, które chcą połączyć styl z nowoczesnymi technologiami, nie rezygnując przy tym z prostoty użytkowania. Z 40-milimetrowym wyświetlaczem Retina zegarek oferuje doskonałą czytelność oraz intuicyjny interfejs, który ułatwia korzystanie z szerokiego zakresu funkcji. Apple Watch SE to świetny towarzysz codziennych aktywności, oferujący liczne tryby sportowe, monitorowanie tętna oraz zaawansowaną analizę snu. Funkcje bezpieczeństwa takie jak wykrywanie upadków i SOS, zapewniają dodatkowy spokój, a integracja z ekosystemem Apple pozwala na łatwe zarządzanie powiadomieniami i aplikacjami bezpośrednio z nadgarstka. Dzięki łączności GPS możesz śledzić swoją trasę biegową lub rowerową, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. To doskonały wybór dla osób, które chcą być na bieżąco, dbać o swoje zdrowie i prowadzić aktywny tryb życia, a wszystko to w eleganckim wydaniu.

Smartwatch Huawei Watch Fit 3

Huawei Watch Fit 3 to nowoczesny smartwatch zaprojektowany z myślą o osobach aktywnych, które cenią sobie funkcjonalność i styl. Zegarek oferuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Huawei Watch Fit 3 jest wyposażony w szereg funkcji zdrowotnych, w tym monitorowanie tętna, poziomu stresu oraz jakości snu, co pozwala na kompleksowe dbanie o zdrowie. Smartwatch oferuje również 97 trybów treningowych, dzięki którym możesz śledzić swoje postępy w różnych dyscyplinach sportowych. Funkcja monitorowania saturacji SpO2 sprawia, że Watch Fit 3 jest idealnym narzędziem dla osób, które chcą lepiej kontrolować swoją kondycję fizyczną.

Materiał sponsorowany przez Media Expert