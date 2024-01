Trzymasz router w tym miejscu? Nie dziw się, że kiepsko działa

Pamiętasz, jak kiedyś musieliśmy czekać nawet kilka minut, by strona internetowa się załadowała? Te czasy odeszły w zapomnienie. Dziś oczekujemy, że strony otworzą się natychmiastowo, a jak tak się nie dzieje, czujemy frustrację. Często winimy za to operatora, lecz to nie zawsze jest słuszne. Nierzadko to nasze działania są przyczyną słabego połączenia. Powodem może być jeden, na pierwszy rzut oka, nieistotny błąd.