Elon Musk poinformował o tym dzisiaj swoich obserwujących na własnym portalu. Oznacza to, że nawet jeśli wpiszesz twitter.com w przeglądarkę internetową, zostaniesz przekierowany na nową, główną domenę, czyli X.com. Ta decyzja jest częścią szeroko zakrojonej strategii rebrandingu, którą Elon Musk rozpoczął w 2023 roku. Przekształcenie platformy obejmuje także zmiany w interfejsie użytkownika oraz w oferowanych abonamentach.

Dla przypomnienia – pomysł rebrandingu Twittera spotkał się z mieszanymi reakcjami użytkowników. Jedni chwalili ten pomysł, inni go krytykowali, co można zauważyć w komentarzach pod postem Elona Muska. Trzeba jednak przyznać, że jest on wyjątkowo zdeterminowany, aby zrealizować swoje zamierzenia. Jak te wszystkie zmiany wpłyną na dalszą popularność X.com, przekonamy się w najbliższym czasie.