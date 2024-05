Twój dowód osobisty ma dodatkowy symbol? Sprawdź co to oznacza

W 2019 roku na nowych dowodach osobistych pojawiła się pewna nowość. Jest to dodatkowy symbol. Zaskakujące dla wielu osób może okazać się, że pełni on ważną funkcję. Jest to warstwa elektroniczna, która przekształca tradycyjny dowód osobisty w e-dowód. Na pierwszy rzut oka może wyglądać jak zwykły dowód, ale w rzeczywistości oferuje więcej.

Wspomniany symbol informuje właściciela, że posiada on e-dowód, który ma warstwę elektroniczną. W tej warstwie jest czip, który umożliwia logowanie się do portali administracji publicznej przez zbliżeniową weryfikację oraz podpisywanie dokumentów. Aby korzystać z tych funkcji, niezbędny jest specjalny czytnik. Od listopada 2021 roku na tych dokumentach zapisywany jest również odcisk palca.

Aby uzyskać certyfikat podpisu osobistego, zaznacz odpowiednią opcję we wniosku o wydanie dowodu osobistego. Certyfikat jest zapisywany w dowodzie, ale trzeba go aktywować, co można zrobić w urzędzie przy odbiorze dokumentu. Wtedy ustalisz dwa kody PIN, które będą potrzebne do potwierdzania podpisu.