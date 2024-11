Twój smartfon się przegrzewa? Sprawdź, jaki może być tego powód

Przegrzewanie się smartfonów może wynikać z różnych czynników. Wśród nich na czoło wysuwają się intensywne użytkowanie, takie jak długie sesje gier czy korzystanie z aplikacji GPS. W efekcie, procesory smartfonów pracują na najwyższych obrotach, co prowadzi do ich nagrzewania. Istotnym czynnikiem jest również nieprawidłowe ładowanie urządzeń, które może przyczynić się do wzrostu temperatury.