Twoje dziecko ma takie zabawki w domu? Mogą was szpiegować

W dzisiejszych czasach technologia przenika do każdej sfery naszego życia, w tym także do dziecięcych zabaw. Interaktywne zabawki stały się nowym trendem, oferując dzieciom rozrywkę i edukację w jednym. Wykorzystują one zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, czujniki czy możliwość połączenia z internetem. Jednak czy te innowacyjne rozwiązania niosą ze sobą ryzyko? Jak się okazuje, zabawki te mogą zbierać dane o użytkownikach, często bez ich wiedzy i zgody. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym badaniom naukowców, którzy ostrzegają przed zagrożeniami wynikającymi z używania takich urządzeń.

Czy interaktywne zabawki na pewno są bezpieczne?

Interaktywne zabawki stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród najmłodszych użytkowników. Dzięki zaawansowanym technologiom, oferują one funkcje edukacyjne, interaktywne gry oraz możliwość komunikacji. Jednak czy są one w pełni bezpieczne? Naukowcy i eksperci ds. bezpieczeństwa danych zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogą kryć się za tymi innowacyjnymi produktami.

Zabawki, które mogą łączyć się z internetem lub korzystają z aplikacji mobilnych, mają często dostęp do danych osobowych. Mogą to być dane behawioralne, lokalizacyjne czy nawet dźwiękowe, które są zbierane w trakcie użytkowania. Co więcej, nie zawsze jest jasne, jakie informacje są gromadzone i w jakim celu. To właśnie ten brak przejrzystości rodzi obawy wśród rodziców i specjalistów ds. ochrony prywatności.

Eksperci sugerują, aby dokładnie sprawdzać polityki prywatności producentów zabawek oraz aplikacji, które z nimi współpracują. Brak odpowiednich zabezpieczeń lub zbyt szerokie prawa dostępu mogą prowadzić do nadużyć i naruszeń prywatności, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo danych dzieci.

Naukowcy ostrzegają - te zabawki mogą szpiegować

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Bazylei pod kierunkiem prof. Isabel Wagner przeprowadził szczegółowe badania dotyczące interaktywnych zabawek dostępnych na rynku. W ramach eksperymentu przebadano dwanaście popularnych urządzeń, takich jak elektroniczne zwierzątko Tamagotchi, edukacyjny głośnik Toniebox, interaktywne pióro Tiptoi oraz dziecięcy smartfon Kidibuzz. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wiele z tych zabawek może zbierać dane, których użytkownicy nie są świadomi.

Zabawki te często wymagają instalacji dodatkowych aplikacji, które uzyskują dostęp do funkcji smartfona, takich jak lokalizacja czy mikrofon. Co istotne, w większości przypadków takie żądania są zupełnie nieuzasadnione. Naukowcy zauważyli, że część urządzeń wysyła dane bez odpowiedniego szyfrowania, co stanowi poważne zagrożenie dla prywatności. W szczególności dzieci są narażone na ryzyko, gdy ich dane są zbierane i wykorzystywane w celach marketingowych lub analitycznych.

