Smartwatch dla dzieci

Smartwatche dla dzieci z reguły cechują się innymi funkcjami, niż będzie to miało miejsce w przypadku inteligentnych zegarków dla dorosłych. Wynika to przede wszystkim z tego, że takie urządzenia muszą pełnić nie tylko funkcję gadżetu-zabawki, ale przy okazji jeszcze pomóc rodzicom w kontrolowaniu pociechy i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo.

Smartwatch See Me KW-300 ma funkcję lokalizacji, dzięki czemu rodzice mogą z łatwością ustalić gdzie znajduje się ich pociecha. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia lokalizację poprzez punkty dostępowe, ale nie zabrakło również standardowej lokalizacji GPS.

Jest to smartwatch dla dziecka, który ma funkcje czatu, monitoring głosu, wykonywania połączeń telefonicznych, a także ceniony przez wielu przycisk SOS, co gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo. Na koniec warto zaznaczyć, że wygląd urządzenia nie jest monotonny, wręcz przeciwnie – znalazło się trochę ozdobnych wzorów i wyrazistych kolorów, które spodobają się najmłodszym.

Smartwatch MOTUS Watchy jest wyposażony w przycisk SOS, lokalizację GPS, komunikację Wi-Fi, opcję powiadomienia o przybyciu do szkoły, a także dedykowaną aplikację Motus Tracker, ułatwiającą obsługę zegarka dla dziecka – ustalanie bezpiecznych obszarów oraz przeglądanie historii lokalizacji. Jest to smartwatch dla dziecka o fajnym wyglądzie, a także solidnym ekranie IPS o rozdzielczości 240 x 240 pikseli.

Smartwatch Garett Kids Space 4G zalicza się do trochę wyższego przedziału cenowego, ponieważ mówimy tu o zakresie w okolicach 700 zł. Urządzenie ma alarm rozładowania, Wi-Fi, lokalizację GPS, Bluetooth, rozmowy wideo, łączność 4G LTE, przycisk SOS, funkcję szukania urządzenia i wiele innych przydatnych możliwości. Jest to solidnie wykonany smartwatch dla dziecka, który przyczyni się do zwiększonego bezpieczeństwa. Wygląd urządzenia został zaprojektowany w taki sposób, żeby przypaść do gustu najmłodszym użytkownikom.