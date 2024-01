Tysiące lat na dysku. Ceramika zrewolucjonizuje przechowywanie danych

Startup o nazwie Cerabyte zamierza zainicjować przełom w branży przechowywania danych. Udało im się już zbudować zaawansowany system demonstracyjny, który opiera się wyłącznie na komercyjnie dostępnych składnikach. Ale jak to działa w praktyce?

System ten składa się z modułu do operacji wprowadzania i odbierania danych oraz kilku modułów bibliotecznych. Nośnik danych, który znajduje się w specjalnej kasecie, ma formę smukłej, pojedynczej płytki pokrytej nanowarstwą ceramiczną. Kasetę przesuwa się z modułu bibliotecznego do modułu zapisu/odczytu. Tam otwiera się kasetę, wyjmuje płytkę i umieszcza ją na specjalnym stole. Na płytce zapisywane są dane przy użyciu impulsu laserowego o femtosekundowej długości, tworząc wzory przypominające kody QR.

Działanie impulsu laserowego polega na tworzeniu mikroskopijnych otworów lub pozostawianiu pustych przestrzeni na powierzchni ceramicznej, które reprezentują binarne zera i jedynki. W trakcie przesuwania się głowicy, wzory te są zapisywane wiersz po wierszu, a następnie odczytywane i sprawdzane przy pomocy mikroskopowej kamery (podczas ruchu wstecznego). Gdy cały proces zapisu danych jest zakończony, nośnik umieszcza się z powrotem w kasecie i przenosi do biblioteki. Proces odczytu danych jest podobny, lecz wystarczy tylko mikroskopowa kamera do przeczytania zawartości.

Cerabyte utrzymuje, że dane przechowywane w ten sposób są bezpieczne i dostępne w szerokiej skali temperatur, od -273°C do 300°C, nawet w środowisku kwasowym lub korozyjnym, a także odporne na promieniowanie i pole elektromagnetyczne. Według teorii, nośnik ten może przechowywać do 10 000 TB danych przez około 5000 lat.

Chociaż obecnie ten początkowy system nie może rywalizować z najnowszymi technologiami przechowywania danych, Cerabyte wierzy, że ich pomysł ma potencjał, by stać się przyszłym standardem w zrównoważonym, długoterminowym przechowywaniu danych. Ich technologia jest opłacalna, łatwo skalowalna, nie wymaga energii do przechowywania danych oraz eliminuje konieczność migracji danych, co czyni ją bardzo obiecującą na przyszłość.