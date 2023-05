Ubrania, które same się naprawią? Naukowcy już nad tym pracują

Ubrania, które same się naprawią i do tego są biodegradowalne? To nie kolejna historia z filmu science-fiction, ale coś, co w przyszłości może stać się naszą rzeczywistością. Wszystko za sprawą zespołu naukowców z Newcastle University i Northumbria University w Wielkiej Brytanii, którzy zwrócili uwagę na wyjątkowe właściwości grzybów.