Ukradli akumulatory. Nie wiedzieli, że mogą wybuchnąć

Z Valley Center Energy Storage w Kalifornii skradziono 100 akumulatorów o pojemności 15 kWh każdy. Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, ich wartość w stanie nowym szacuje się na ok. 300 tys. dolarów. Złodzieje nie wiedzieli jednak, że jest to sprzęt, który został wycofany z eksploatacji i był ku temu istotny powód.

Magazyny energii, które skusiły złodziei, były spakowane i umieszczone na paletach. Ustawione poza ogrodzeniem farmy czekały na odbiór i transport do centrum recyklingu. Transport się opóźniał, przez co w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem urządzenia zostały skradzione.

Okazuje się, że złodzieje nie wybrali sobie najlepszego sprzętu do kradzieży. Akumulatory te były uszkodzone, przez co ich użytkownicy mogą znajdować się w niebezpieczeństwie. Nie wspominając o tym, że aby móc bezpiecznie korzystać z tego typu magazynów energii, konieczne jest wykorzystanie aparatury towarzyszącej.

Lokalna policja ostrzega mieszkańców przed korzystaniem ze wspomnianych akumulatorów. Ich eksploatacja wiąże się bowiem z ryzykiem wystąpienia pożaru lub nawet eksplozji. Można się spodziewać, że złodzieje znajdą chętnych na zakup urządzeń w okazyjnej cenie. Ryzyko wybuchu lub pojawienia się płomieni powinno skutecznie zniechęcić nie do końca uczciwych inwestorów.

Uszkodzenie akumulatorów nastąpiło rok temu, w kwietniu 2022 r., ok. rok po rozpoczęciu eksploatacji akumulatorów. Przedstawiciele firmy Terra-Gen twierdzą, że sprzęt został wycofany z użytku ze względu na niepożądane działanie systemów gaśniczych, które zalały częściowo akumulatory.

Ze względu na wystąpienie niewielkiego poziomu zadymienia w jednym z obszarów obiektu wodny system gaśniczy załączył się i rozpylił wodę na akumulatory, w wyniku czego niektóre z nich uległy przegrzaniu. To zaś doprowadziło do zwiększenia ilości dymu, a co za tym idzie - zwiększenia ilości dystrybuowanej wody.