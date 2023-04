Naukowcy stworzyli jadalną baterię. Użyli wyłącznie produktów spożywczych

Bateria opracowana przez zespół naukowców pod kierownictwem Mario Caironiego, koordynatora Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Molekularnej Centrum IIT w Mediolanie to jeden z efektów badań nad elektroniką spożywczą. Eksperci w komunikacie prasowym wyjaśniają, że inspiracją do jej stworzenia były tzw. reakcje redoks, czyli reakcje utleniania-redukcji polegające na przenoszeniu elektronów z jednej cząstki chemicznej do drugiej.