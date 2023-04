Fotowoltaika to początek. Europa musi zainwestować miliardy

Odnawialne źródła energii pozwalają na generowanie prądu bez emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, ale są okupione pewną wadą. Ze względu na to, że są one w stanie generować energię nieregularnie - fotowoltaika, gdy świeci Słońce, a elektrownie wiatrowe przy odpowiednio wietrznej pogodzie - konieczne jest jej magazynowanie.

Z badań Aurora Energy Research, które przytaczają dziennikarze pv-magazine wynika, że do 2030 r. w Europie powstaną magazyny energii o mocy 42 GW. Do 2050 r. ich moc ma wynieść 95 GW. Dotyczy to magazynów, które będą przyłączone do sieci na skalę użytkową, czyli większych niż 10 MW.