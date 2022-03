Ukraińska brygada. To oni pozbawiają Rosję najcenniejszej broni

Wspomniana jednostka jest znana również pod mniej formalną nazwą "Legionu Zakarpackiego". Żołnierze tego oddziału walczyli w przeszłości z rosyjskimi separatystami we wschodniej Ukrainie, a obecnie odnotowują liczne sukcesy w starciach z najeźdźcami. W ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć o przejęciu lub zniszczeniu przez nich wielu cennych sprzętów. Oto krótka lista uzbrojenia, które zostało utracone przez rosyjską armię za sprawą "Legionu Zakarpackiego".

Śmigłowiec Ka-52

Kilka dni temu strona ukraińska podała, że jeden z żołnierzy rzeczonej jednostki zestrzelił za pomocą MANPADS (przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego) jeden z najcenniejszych śmigłowców rosyjskiej armii. Ka-52 Aligator, bo o nim mowa, jest wart ponad 16 mln dolarów, czyli ok. 68 mln zł.

Zniszczony wiropłat to dwumiejscowa maszyna szturmowa cechującą się wysoką zwrotnością. Ka-52 jest wyposażony w dwa silniki turbinowe Klimow VK-2500 o mocy 2440 KM każdy. Masa własna śmigłowca to ok. 7700 kg, a jego maksymalna prędkość wynosi 302 km/h.

Na uzbrojenie Ka-52 składają się działko Szipunow 2A42 kal. 30 mm, pociski kierowane oraz rakieta naprowadzana laserowo rakieta AT-12 Wichr z systemem celowniczym I-251W Szkwał. W śmigłowcu zastosowano układ dwóch przeciwbieżnych wirników.

T-90 "Władimir"

Kolejnym cennym pojazdem zniszczonym przez ukraińskich szturmowców jest rosyjski czołg podstawowy T-90A, znany również jako T-90 "Władimir". W wydanym komunikacie podkreślono, że zniszczony pojazd był "szeroko reklamowanym, głównym czołgiem rosyjskiej armii". Zaznaczono, że do jego zniszczenia "wystarczył jeden strzał z rakietowego kompleksu przeciwpancernego" (nie wskazano konkretnej nazwy użytej broni).

Wspomniana maszyna jest produkowana przez rosyjskie zakłady Urałwagonzawod. Uzbrojenie T-90 obejmuje armatę gładkolufową 125 mm, czołgowy karabin maszynowy 7,62 mm PKT oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy kal. 12,7 mm.

Standardowo pojazdy te są wyposażone w system obrony aktywnej TSzU-1-7 Sztora, który ma minimalizować ryzyko trafienia ich przez rakietowe pociski przeciwpancerne. T-90 może rozwijać prędkość do 65 km/h, a jego zasięg wynosi 650 km.

USA wysłały je Ukraińcom. Teraz szukają broni zastępczej

Ciężarówka wojskowa Ural

Kilka dni temu żołnierze "Legionu Zakarpackiego" poinformowali, że zdobyli w walce cenne trofeum w postaci wojskowej ciężarówki wojskowej Ural TK6A-001. Jest to pojazd przeznaczony do transportu ludzi i sprzętu.

Wozy tego rodzaju są też wykorzystywane jako platformy dla wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej BM-21 Grad. Ładowność ciężarówek z rodziny Ural wynosi pomiędzy 4 tys. a 5 tys. kg. Rozwijają one prędkość do 75-85/km/h, a ich zasięg (w zależności od wersji) to ok. 800-890 km.

Z wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych przez ukraińską brygadę wynika, że Ural posłuży żołnierzom do transportu broni zdobytej od Rosjan. "To potężny pojazd terenowy (…) "Ural" jest sprawny, bez żadnych uszkodzeń, w pełni wyposażony i gotowy do pracy. Podczas bitwy rosyjscy żołnierze po prostu uciekli i go zostawili" – przekazali Ukraińcy.

Karabinek AK-12

Niedawno szturmowcy zdobyli też karabinek AK-12, który miał zostać porzucony przez Rosjan podczas ucieczki. Ukraińcy podkreślają, że broń jest w pełni sprawa oraz w idealnym stanie. Warto zwrócić uwagę, że karabinki AK-12 – jak pisał Przemysław Juraszek – są jednymi z bardziej pożądanych przez Ukraińców zdobyczy wojennych.