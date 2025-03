Ukryte funkcje Google Maps. Mało kto o nich wie

Google Maps to jedna z najpopularniejszych aplikacji do nawigacji i mapowania, która umożliwia użytkownikom łatwe i szybkie znalezienie drogi do celu. Dzięki tej platformie, użytkownicy mogą uzyskać dokładne informacje o trasach, czasach podróży, a także warunkach drogowych w czasie rzeczywistym. Google Maps jest dostępne na wielu urządzeniach, w tym na smartfonach, tabletach i komputerach, co sprawia, że jest niezwykle wygodne i uniwersalne. Aplikacja posiada kilka ukrytych funkcji, o których warto wspomnieć.