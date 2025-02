Jak "usunąć" swój dom w Google Street View? Zrób to w 4 krokach

Zanim przystąpisz do jakichkolwiek działań, upewnij się, że twój dom rzeczywiście jest widoczny w Google Maps . To kluczowy krok, który pozwoli ci uniknąć niepotrzebnych działań. Jeśli twój dom tam nie widnieje, możesz spać spokojnie. W przeciwnym razie czas na działanie.

Gdy upewnisz się co do widoczności swojego domu, czas przenieść się do trybu Street View. W tym celu umieść słynnego ludzika Street View na swojej lokalizacji na mapie. Następnie poszukaj opcji „Zgłoś problem” znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknięcie tej opcji to pierwszy krok do ochrony twojej prywatności.