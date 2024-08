Ukryte funkcje smartfonów. Wystarczy zrobić prosty gest

Użytkownicy, których telefony nie reagują na ruch, mają jednak alternatywę. Mogą skorzystać z dedykowanej aplikacji Shake Me.

Warto dodać, że niektóre aplikacje same wykorzystują funkcję potrząsania telefonu. Jest to popularny sposób zgłaszania błędów w aplikacjach takich jak Microsoft Office, Facebook czy Google Maps. Ostatnio do tego grona dołączył również Instagram.