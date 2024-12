Jak wyczyścić ruszt z piekarnika? Zastosuj ten trik, nie tylko w święta

Brudny ruszt w piekarniku potrafi przyprawić o ból głowy każdego, kto choć raz próbował go dokładnie wyczyścić . Detergenty, mocne szorowanie i brudne ręce to częsta rzeczywistość. Na szczęście istnieje prosty i nieoczywisty sposób na uporanie się z tym problemem — wystarczy worek na śmieci i kilka zwykłych produktów .

Na początek, w misce należy rozpuścić kapsułkę do zmywarki w ciepłej wodzie. Następnie, do uzyskanego roztworu, dodajemy cztery łyżki sody oczyszczonej. Całość mieszamy do uzyskania konsystencji przypominającej pastę, która stanie się naszym środkiem czyszczącym.

Po przygotowaniu środka czyszczącego czas na właściwą część pracy. Ruszt piekarnika wkładamy do dużego worka na śmieci. Do środka wlewamy przygotowaną pastę, dbając, aby pokryła wszystkie zakamarki rusztu. Następnie zamykamy worek i zostawiamy ruszt na całą noc. Po tym czasie wyjmujemy go, dokładnie płuczemy pod bieżącą wodą i przecieramy szmatką nasączoną płynem do mycia naczyń. Dzięki temu ruszt będzie lśnił jak nowy.