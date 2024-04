Unia stawia na ekologiczne ogrzewanie. Co oprócz pompy ciepła?

Zgodnie z nowymi przepisami dyrektywy EPBD, europejski sektor budowlany stoi przed koniecznością dużych zmian w bardzo krótkim czasie. Jednym z najbardziej radykalnych kroków jest wycofanie do 2040 roku na terenie całej Unii Europejskiej ogrzewania opartego na paliwach kopalnych. To oznacza, że w najbliższych latach będziemy musieli zrezygnować z ogrzewania węglem, zarówno kamiennym jak i brunatnym, a także z gazu ziemnego i oleju opałowego.

To wiąże się z potrzebą zmian większości powszechnie stosowanych rozwiązań grzewczych. Mając na uwadze cele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zakładają zakończenie ogrzewania węglem w dużych polskich miastach do 2030 roku, zdajemy sobie sprawę, ile osób będzie musiało przystąpić do szybkiej modernizacji swoich systemów ogrzewania.

Podstawowym rozwiązaniem, które jest szeroko omawiane, są pompy ciepła. Nie są one jednak rozwiązaniem doskonałym. Najlepiej sprawdzają się w miejscach, gdzie zastosowano ogrzewanie podłogowe, co wynika z większej powierzchni grzewczej i możliwości uzyskania niższej temperatury na wyjściu z pompy ciepła. Również w nowoczesnych budynkach z doskonałą izolacją, pompy ciepła mogą być efektywne. Z drugiej strony, dla starszych konstrukcji mogą być one nieodpowiednie bez istotnych inwestycji, co jest ważne, biorąc pod uwagę, że sam zakup pompy ciepła jest kosztowny, szczególnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.