Energia w salonie. Sprawdź, co zużywa najwięcej prądu

Salon to miejsce, gdzie przeważnie spędzamy najwięcej czasu każdego dnia, dlatego warto zwrócić uwagę na sprzęty zużywające dużo energii, które się tam znajdują. Konieczne jest podkreślenie, że zużycie prądu zależy od sposobu użytkowania poszczególnych urządzeń. Mimo to dobrze jest być świadomym, które z nich potrzebują naprawdę dużo energii.

Klimatyzator, zużycie energii elektrycznej

Jednym z urządzeń, które może znacznie zwiększyć rachunki za energię, jest klimatyzator. Według informacji od firmy Daikin, na każde 10 metrów kwadratowych potrzebne jest 1 kW mocy chłodniczej. Jednak ta wartość nie jest stała i zależy od różnych czynników, takich jak izolacja czy nasłonecznienie pomieszczenia. Co ciekawe, moc elektryczna zużywana przez klimatyzatory jest zazwyczaj trzykrotnie mniejsza od mocy chłodniczej i rzadko kiedy urządzenia te pracują na pełnych obrotach.

Przyjmując, że klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW działa przez osiem godzin dziennie, jego zużycie prądu to około 1 kWh na godzinę, co daje łącznie około 8 kWh dziennie. Przy aktualnych cenach prądu, koszt dziennego użytkowania tego urządzenia to około 8,80 zł. Chociaż utrzymanie komfortu termicznego może być kosztowne, czasem warto zainwestować w tak wygodne rozwiązanie. Klimatyzator jest zdecydowanie jednym z urządzeń, które mogą znacząco podnieść koszty energii w twoim salonie.

Telewizor, ile potrzebuje prądu?

Telewizory LED i LCD zużywają znacznie mniej energii niż modele plazmowe. Z biegiem lat telewizory w naszych domach mają coraz większe ekrany. Jak podają Wirtualne Media, w maju 2023 roku średni rozmiar kupowanych telewizorów po raz pierwszy przekroczył 50 cali. Nasze analizy oparte są na modelach o tej przekątnej.

Telewizor o przekątnej 50 cali, w zależności od klasy energetycznej i technologii, potrzebuje od 50 do 120 W mocy. Statystyczny Polak oglądający telewizję przez cztery godziny dziennie zużyje w ciągu dnia około 0,5 kWh. Rocznie przekłada się to na koszty rzędu około 200 zł, przy czym warto pamiętać, że ceny prądu mogą wzrosnąć w drugiej połowie roku.

Co z kominkiem elektrycznym?

Kominek elektryczny to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych kominków, szczególnie tam, gdzie instalacja tradycyjnego kominka na drewno nie jest możliwa. Według informacji serwisu Decofire.pl, samo włączenie efektu płomieni w modelach LED zużywa od 10 do 30 W. Natomiast modele z oświetleniem halogenowym zużywają znacznie więcej, bo od 200 do 400 W. W zależności od modelu godzinna praca kominka elektrycznego może kosztować od 3 groszy do 45 groszy.

Jeżeli dodatkowo kominek posiada funkcję grzania, zużycie energii znacząco wzrasta. Moc takich urządzeń zaczyna się już od około 750 W i może dochodzić nawet do ponad 2 kW. Koszt godziny pracy takiego urządzenia waha się więc od 0,80 zł do 2,25 zł.

Jak dużo prądu zużywają urządzenia audio?

Sprzęt audio, taki jak duże głośniki, również może pobierać sporo prądu, choć nie jest to regułą. Jeśli nie chcesz przeszkadzać sąsiadom, prawdopodobnie nie odtwarzasz muzyki na maksymalnej głośności. Jak wskazuje serwis iviteraudio.pl, to właśnie przy takim użytkowaniu wzmacniacze mogą pracować z maksymalną mocą, która czasem sięga kilkuset watów. W normalnych warunkach użytkowania, typowy sprzęt audio zużywa od 100 do 200 W, a w przypadku mniejszych systemów audio, które nie mają dodatkowego wzmacniacza, zużycie to będzie jeszcze mniejsze – często poniżej 35 W