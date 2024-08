Uniwersalne USB‑C i prawo do naprawy. Nowe przepisy w Polsce od 2024

W komunikacie resortu cyfryzacji podkreślono, że zmiany te są wynikiem wdrożenia unijnej Dyrektywy RED, której celem jest ujednolicenie standardów ładowania oraz zmniejszenie ilości elektrośmieci. Ma to przynieść korzyści zarówno środowisku, jak i konsumentom.

Ministerstwo przypomniało, że Dyrektywa RED została opublikowana przez Unię Europejską 7 grudnia 2022 roku, wprowadzając nowe zasady dotyczące urządzeń radiowych. Polska, będąca jednym z krajów członkowskich UE, musiała dostosować swoje przepisy zgodnie z wymogami dyrektywy, co miało nastąpić do 28 grudnia 2023 roku.

Unia Europejska wprowadza dyrektywę o prawie do naprawy, która ma ułatwić naprawę sprzętów domowych . Przepisy te, obowiązujące od końca lipca, zobowiązują producentów do oferowania usług naprawczych i udostępniania części zamiennych w rozsądnych cenach.

Dyrektywa ma na celu ograniczenie praktyk producentów, którzy projektują sprzęty trudne lub niemożliwe do naprawy. Firmy będą teraz musiały udostępniać części zamienne, co ma umożliwić konsumentom samodzielną naprawę urządzeń. Przepisy te mogą znacząco wpłynąć na rynek elektroniki konsumenckiej, zmuszając producentów do większej przejrzystości.