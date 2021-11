Przeszkodą w wydobywaniu bitcoinów na dużą skalę jest znalezienie wystarczającej ilości taniej energii do zasilania ogromnych, energochłonnych macierzy komputerowych, które tworzą i przeprowadzają transakcje kryptowalut. Pewniej firmie ze Stanów Zjednoczonych udało się tego dokonać.

Greenidge Generation wykorzystuje niegdysiejszą elektrownię węglową ulokowaną w pobliżu brzegu jeziora Seneca w regionie Finger Lakes. Produkuje ona około 44 megawatów mocy do obsługi 15 300 serwerów komputerowych oraz dodatkową energię elektryczną, którą wysyła do stanowej sieci energetycznej. Rozwiązanie zostało opisane przez Associated Press.