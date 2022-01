USA wysłały Ukrainie "niszczyciele bunkrów". Rosjanie zaniepokojeni

Według The War Zone skuteczny zasięg ognia tej broni wynosi do 250 m, a najnowsze wersje SMAW mogą niezawodnie zwalczać zagrożenia z odległości do pół kilometra. Można spotkać się też jednak z informacjami, że skuteczny zasięg M141 przekracza nawet 1000 m. Masa broni to 7,1 kg. Pocisk może przebić do 200 mm betonu lub 300 mm cegły. Długość granatnika to 810 mm w trybie przenoszenia lub 1400 mm w trybie gotowości do strzału.