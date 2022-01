"To prawdziwy zabójca miast". Ekspert o rosyjskim okręcie atomowym

Biełgorod jest jednym z kluczowych projektów rosyjskich sił zbrojnych. P race nad nim rozpoczęto już w 1992 r. Pierwotnie miał zostać oddany do użytku pod koniec ub.r. Rosyjska agencja prasowa TASS, powołując się na swoje źródła, podała, że prace przedłużyły się jednak i marynarka wojenna otrzyma go latem 2022 r.

Okręt ma ok. 184 m długości, ok. 18 m szerokości i wyporność podwodną 23 860 ton. Według zapowiedzi może zanurzać się nawet na głębokość 518 m. Rob Clark z Jackson Society zauważa, że Biełgorod jest dwa razy większy niż okręty brytyjskiej Royal Navy.

Dodaje, że jest to jednostka przeznaczona do misji specjalnych, a dzięki wykorzystaniu potęgi atomu bez problemu dotrze do dowolnego miejsca na świecie. Do tego może być wspierana przez mniejszy okręt oraz korzystać z dronów o specjalnym przeznaczeniu.

Ekspert zwrócił także uwagę, że Biełgorod jest przeznaczony do przenoszenia potężnych torped Posejdon 2M39. Chodzi o duże pociski o napędzie nuklearnym. Mają one długość ok. 20 m i mogą rozwijać prędkość do 200 km/h. Posejdony będą podobno wyposażone w głowice jądrowe o mocy do 2 megaton. Dla porównania bomba atomowa Little Boy zrzucona w 1945 r. na japońską Hiroszimę miała "zaledwie" 15 kiloton.