Uważaj na lustra fenickie. Jak chronić swoją prywatność?

Często słyszymy o sytuacjach, w których ludzie są nieświadomie podsłuchiwani lub podglądani. Taki problem może dotyczyć każdego, nie tylko osób z pierwszych stron gazet jak celebryci czy politycy. Może się zdarzyć również w hotelach lub wynajętych mieszkaniach. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do podglądania jest zwane lustrem fenickim. Ale jak je właściwie zidentyfikować?

Choć okres wakacyjny powoli dobiega końca, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas przyszłych podróży. Planując wyjazd, czy to do hotelu, wynajętego pokoju lub mieszkania, trzeba być czujnym. Jesień i zima to okres, kiedy wielu z nas decyduje się na wypoczynek, zarówno w górach, jak i w cieplejszych zakątkach świata. Niestety, nie każdy właściciel jest uczciwy i może stosować nieetyczne metody obserwacji swoich gości. Ówczesne lustra powinny wzbudzać szczególną uwagę.

Lustro fenickie - jak je rozpoznać?

W niektórych miejscach można napotkać ukryte kamery, ale czasami natrafimy także na lustra fenickie. Mimo że stosowanie takich metod nie jest powszechne, wciąż zdarzają się przypadki ich wykorzystania. Lustro fenickie funkcjonuje w taki sposób, że z jednej strony część światła odbija się, a reszta przechodzi przez nie (pomijając światło rozproszone i pochłonięte).

Lustra te posiadają cienką metalową powłokę, zazwyczaj z aluminium, umieszczoną pomiędzy dwoma pomieszczeniami – jednym jaśniejszym, drugim zacienionym. Dzięki tej konstrukcji możliwe jest obserwowanie ludzi z jednej strony, pozostając przy tym niezauważonym. Chociaż często stosowane są w pokojach przesłuchań, mogą pojawiać się także w innych miejscach.

Po przybyciu do hotelu czy wynajętego mieszkania warto przeprowadzić łatwy test z wykorzystaniem markera i lustra. Alternatywnie można przeprowadzić taki test używając paznokcia. Internet pełen jest instrukcji wideo, które to pokazują.

Test opiera się na przyłożeniu paznokcia do powierzchni lustra. Jeśli dostrzegasz przerwę między paznokciem a jego odbiciem, to znak, że lustro jest normalne. Gdy odbicie paznokcia dotyka oryginału, może to wskazywać na lustro fenickie. Warto wspomnieć, że na takie odbicie wpływa wiele czynników, w tym światło i rodzaj materiału.

Czy ta metoda jest skuteczna?

Metoda ta niestety nie daje 100% pewności. Może jedynie sugerować pewien problem, który powinien być dodatkowo zweryfikowany, na przykład w rozmowie z właścicielem obiektu. Dodatkowo, przydatne może być użycie smartfona i jego latarki. Po zgaszeniu świateł w pokoju, skieruj latarkę na lustro. W przypadku lustra fenickiego, może dawać to możliwość zobaczenia drugiego pokoju lub ukrytej kamery.