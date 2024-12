Ukryta kamera w hotelu. Jak ją znaleźć podczas wyjazdu na święta?

Okres świąteczny sprzyja wyjazdom i relaksowi poza domem, często wymaga to wynajmu pokoi w hotelach czy apartamentach. Każdy oczekuje spędzenia czasu w spokoju i bezpieczeństwie . Jednak niektórzy nie są świadomi potencjalnych ryzyk, takich jak obecność ukrytych kamer. Oto jak można je zidentyfikować.

Nie chcemy być nagrywani bez naszej zgody. Osoby, które instalują takie kamery, dobrze to wiedzą, dlatego nie są one widoczne na pierwszy rzut oka. Dzięki nowoczesnej technologii i miniaturyzacji, możliwości ich ukrycia są praktycznie nieograniczone.

Niedawno na TikToku pojawił się filmik demonstrujący ukrytą kamerę zainstalowaną w czujce pożarowej, co zapewnia doskonały widok na pokój czy łazienkę . To nie jedyne miejsce na umieszczenie kamery. Mogą być ukryte w zegarach, gniazdkach, oprawach żarówek, wieszakach, zabawkach czy odświeżaczach powietrza.

Odnalezienie ukrytej kamery to nie lada wyzwanie. Mniejsze rozmiary urządzeń i pomysłowość osób je instalujących sprawiają, że są trudne do zlokalizowania. Warto być czujnym. Pomocne może być dokładne obejrzenie pomieszczenia, a w przypadku wątpliwości - zasłanianie lub przestawianie podejrzanych przedmiotów. Można także wykorzystać aplikację LAPD (Laser-Assisted Photography Detection), która dzięki czujnikom ToF (Time of Flight) jest w stanie zlokalizować ukryte kamery, odbijając światło laserowe. Takie narzędzie dostępne jest na niektórych smartfonach.