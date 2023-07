Wady ogniw fotowoltaicznych HJT. Ogromne spadki wydajności

Odpowiednia wytrzymałość i wysoka wydajność ogniw fotowoltaicznych to cechy, które czynią inwestycje w fotowoltaikę opłacalnymi. Badacze z Uniwersytetu New South Wales podjęli temat identyfikacji zagrożeń związanych z technologią HJT, która stosowana jest do produkcji nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych.