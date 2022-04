Walizka, która produkuje wodę pitną. To wynalazek MIT

Naukowcy z MIT zaprezentowali przenośną walizkę, która pozwala na odsalanie wody morskiej. Waży ona mniej niż 10 kilogramów i do działania potrzebuje naprawdę niewielkiej ilości energii elektrycznej. Jak czytamy na stronie MIT , do zasilania urządzenia wystarczy niewielki przenośny panel fotowoltaiczny , który można kupić w sieci za około 50 dolarów. Walizka pobiera zatem mniej energii elektrycznej niż ładowarka telefoniczna.

- To podsumowanie dziesięcioletniej podróży, której podjąłem się wraz ze swoim zespołem. Pracowaliśmy latami nad fizyką stojącą za poszczególnymi procesami odsalania, ale umieszczenie ich wszystkich w pudełku, stworzenie systemu i zademonstrowanie go na oceanie było dla mnie naprawdę znaczącym i satysfakcjonującym doświadczeniem - mówi autor prac, Jongyoon Han, profesor elektrotechniki i nauk komputerowych oraz inżynierii biologicznej, członek Laboratorium Badawczego Elektroniki.

Polaryzacja stężeniowa jonów to technika odsalania, nad którą zespół Jongyoona Hana pracował od ponad dziesięciu lat. Zamiast filtrowania, proces ten tworzy pole elektryczne na membranach umieszczonych poniżej i powyżej wody. Membrany odpychają cząsteczki naładowane dodatnio lub ujemne - w tym cząsteczki soli, bakterie i wirusy, gdy te przepływają obok nich. Odepchnięte obiekty są kierowane do drugiego strumienia wody, który jest odprowadzany z urządzenia.

Ponieważ proces ten nie jest idealny, do poprawy jakości wody urządzenie stosuje też dodatkowy proces elektrodializy, który pozwala usunąć pozostałe jony soli. Do opracowania optymalnej współpracy między procesami elektrodializy i polaryzacji jonów, naukowcy wykorzystali uczenie maszynowe.

W tej chwili walizka do odsalania potrzebuje około 20 watów do odsolenia jednego litra wody. W ciągu godziny jest ona w stanie przygotować 0,3 litra wody zdatnej do picia. Kolejnym celem badaczy jest poprawianie wyników tak, by urządzenie było w stanie odsalać wodę na większą skalę.