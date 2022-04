Przenośna fotowoltaika. Zabierz prąd pod namiot

Przenośny panel fotowoltaiczny o mocy 350 W to najnowszy produkt firmy Bluetti z Kalifornii. Ten składany do formy walizki moduł idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do prądu z sieci.

Jak dowiedzieli się dziennikarze serwisu PV-Magazine, moduł cechuje się sprawnością na poziomie 23,5 procent. Wymiary panelu SP350 po rozłożeniu to 240 cm na 90,5 cm. Kiedy się go złoży, wymiary zmniejszają się do 90,5 cm na 61,3 cm na 6,5 cm. Całość waży 13,9 kilogramów. W związku z tym jest to względnie poręczny sprzęt, który z łatwością można by zapakować do samochodu podczas wypadu pod namiot.

Urządzenie pozwala generować napięcie na poziomie 46,5 V, natomiast natężenie prądu wynosi 10,8 A. Jest w stanie pracować w temperaturach między -10 a 65 stopni Celsjusza i jest wodoodporne (klasa odporności IP 65).

- Największy panel, jaki do tej pory przygotowaliśmy, oferuje niesamowitą wydajność, a przy tym mobilność - powiedział James Ray, kierownik produktu w Bluetti. - Przed włożeniem go do bagażnika można złożyć go do formy walizki, co czyni go idealnym modułem fotowoltaicznym na kemping czy inne zajęcia na świeżym powietrzu - dodał.