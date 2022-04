Rusza Moje Ciepło. Złóż wniosek o dotację na pompę ciepła

Moje Ciepło to program skierowany do właścicieli nowych budynków. Obecnie skorzystać z niego mogą właściciele i współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budynek nowy to taki, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, lub taki, co do którego złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.