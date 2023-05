Ważna zmiana. Przestaw ten przełącznik w swoich oknach

Na bocznej krawędzi okna na tzw. okuciu znajdują się specjalne "grzybki", które pozwalają dostosować docisk skrzydła do ramy okiennej. W okresie letnim stosuje się słabszy docisk, który zapewnia niewielką cyrkulację powietrza, co wpływa na lepszy komfort przebywania w mieszkaniu . W zimę z kolei stosuje się mocniejszy docisk, który pozwala ograniczyć utratę ciepła i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie . Czasami dostępny jest też tryb pośredni (tzw. standardowy lub uniwersalny).

Z boku skrzydła znajdują się specjalne rygle z "grzybkami", które należy przestawić w odpowiedni tryb - przekręcenie w prawo zwiększa docisk, a w lewo - zmniejsza go. W każdym oknie regulacja wygląda w trochę inny sposób - w niektórych modelach element można pociągnąć i przestawić palcami, ale w innych należy użyć do tego celu śrubokręta lub klucza imbusowy (najlepiej sprawdzić to w instrukcji obsługi lub dopytać sprzedawcy). Ważne, aby regulacji dokonać na wszystkich ryglach i we wszystkich skrzydłach okiennych/balkonowych.