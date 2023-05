Dlaczego fotowoltaika się wyłącza? Problemy instalacji w Polsce

Instalacje fotowoltaiczne działają najlepiej przez kilka godzin w ciągu doby. W zależności od lokalizacji elektrowni słonecznej i pory roku szczytowa produkcja przypada w różnych godzinach, lecz uogólniając, można przyjąć tu czas od godz. 11:00 do godz. 16:00. Problem polega na tym, że w tym czasie wielu z nas znajduje się poza domem, co wiąże się z niewielką autokonsumpcja produkowanej energii.

Jest to skutek podwyższonego napięcia w sieci elektroenergetycznej. Falowniki mają zabezpieczenie, które uniemożliwia generowanie nadmiaru energii elektrycznej. Praca instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci jest bezpośrednio zależna od wartości napięcia na poszczególnych fazach.

W zależności od sytuacji, która dotknęła danego prosumenta, możliwe jest ograniczenie skutków wyłączającej się fotowoltaiki . Nie zawsze jest to jednak tanie, czasem może być nawet nieopłacalne. Najskuteczniejszym sposobem na walkę z wyłączającą się fotowoltaiką jest bowiem inwestycja w magazyn energii. Może być on ładowany w czasie, gdy instalacja generuje więcej energii, niż zużywa się jej w domu, a rozładowywany w czasie, gdy Słońce nie świeci dostatecznie mocno.

Jeśli jednak inwestycja w magazyn energii jest zbyt dużym przedsięwzięciem, należy rozważyć zmianę nawyków w życiu codziennym. Dobrze jest tak planować pracę urządzeń, by działały one wtedy, gdy generowana jest największa ilość energii elektrycznej. Jeśli jest to możliwe, warto więc zaplanować takie czynności jak prasowanie, pranie, gotowanie obiadu w godzinach wysokiej generacji energii z fotowoltaiki. Pozwoli to na ograniczenie ilości energii oddawanej do sieci, a co za tym idzie, zwiększy napięcie w mniejszym stopniu.