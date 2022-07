Wentylator stojący do 200 zł. Ciekawe modele

Wentylator stojący o mocy 50 W, czyli model Zelmer ZSF1410. Jego cena nie przekracza 200 zł, więc to idealny kandydat na względnie tani sprzęt do walki z upałami. W chwili gdy pogoda robi się nie do zniesienia i temperatury przekraczają rozsądne wartości, dobrze mieć maszynę do wprawienia powietrza w ruch.