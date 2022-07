Wentylator stojący z pilotem. Jaki wybrać?

Volteno VO1885 o mocy 50 W znajduje się w przedziale cenowym z okolicy 200 zł i jest to ciekawa propozycja na gorące dni. Taki wentylator stojący można ustawić w strategicznym miejscu, a następnie skorzystać z oscylacji, dzięki której powietrze w całym pokoju zostanie wprawione w ruch. To z kolei przyniesie trochę ulgi w największe upały.

Oczywiście nie mogło zabraknąć trzech stopni prędkości, dzięki czemu da się szybko regulować siłę pracy urządzenia i dobierać ją do aktualnych potrzeb. Sprawę ułatwia dołączony pilot, który niewątpliwie zapewnia wyższy stopień wygody, ale warto zaznaczyć, że wentylator ma również przystępny panel na stojaku. Średnica śmigła to 39 cm.

HB SF4002BRC o mocy 55 W jest wentylatorem stojącym o średnicy śmigła 40 cm. Urządzenie ma trzy stopnie prędkości (niska, średnia, wysoka), a także przemyślane tryby pracy. Pierwszy to po prostu normalny tryb, ale jest jeszcze nocny, dzięki któremu zostawienie wentylatora na całą noc powinno być wyjątkowo przystępną opcją. Dodatkowo mamy jeszcze możliwość skorzystania z trybu określanego jako natural, w teorii mającego symulować naturalny wiatr.

Postarano się również o oscylację w zakresie 360 stopni, co jest powszechnie lubianym dodatkiem, ponieważ sprawia, że powietrze w całym pokoju jest znacznie lepiej wprawiane w ruch. Za wisienkę na torcie można tu uznać dołączony pilot, dzięki któremu obsługa HB SF4002BRC staje się przystępniejsza. Wygodny będzie także programowalny timer, pozwalający na automatyczne wyłączenie sprzętu w ustalonym czasie. Cena tego modelu to okolice 250 zł.

Co ciekawe, twórcy zdecydowali się na udostępnienie ośmiu szybkości pracy. Najczęściej można się spotkać z trzema, więc wyższa wartość to niewątpliwie pozytywne zjawisko. Podstawa jest mocna i zapewnia stabilność, a ogólne wykonanie wentylatora jest solidne. Nie zabrakło również pilota, dzięki czemu obsługa Sencor SFN 4070WH może być zdecydowanie bardziej przystępna. Cena tego modelu to okolice 350 zł.